Tchad : la machine de l'éducation démarre à Kelo

C'est conformément au calendrier scolaire du ministère de l'Education nationale et de la Promotion civique du Tchad, fixant la rentrée des classes d'examens pour le 23 septembre, que les cours ont démarré dans quelques établissements privés et publics de la ville de Kelo.



On peut citer entre autres : les lycées d'enseignement général numéro 1,2,3, le lycée évangélique des ACT La Colombe, ainsi qu'au complexe scolaire la Réconciliation et autres.



Dans tous ces établissements précités, les élèves des classes de troisième et terminale A, D et C ont répondu présents à cette rentrée, ainsi que les enseignants. Les programmes des cours ont été déjà donnés aux élèves.



Selon quelques proviseurs interrogés, respectivement Mahamat Zougoul du lycée numéro 1 et Gobozia Nankere Isidore du complexe scolaire La réconciliation, certains élèves traînent encore le pas, du moment où les enseignants sont disponibles. Ils lancent un appel à l'endroit des élèves concernés pour regagner leurs camarades, afin de continuer avec les cours.



Car disent-ils, le retard de cours ne profite pas aux élèves. Vivement que la rentrée avec les classes intermédiaires reprenne normalement, comme prévu le 1er octobre par le ministère de l'Education nationale et de la Promotion civique.