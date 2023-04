Tchad : la maire de Sarh appelle à la responsabilité des parents face aux noyades d'enfants

Depuis un certain temps, ces incidents se sont multipliés dans la ville de Sarh. Dans un communiqué diffusé, elle a exprimé sa préoccupation face à cette situation alarmante et a souligné qu'il était strictement interdit pour les enfants de se promener au bord du fleuve.



Des agents de sécurité seront déployés chaque jour pour empêcher les enfants de se rendre au fleuve et les conduire au commissariat en cas de récidive.



Mme Kabo a également insisté sur la responsabilité des parents dans la protection de leurs enfants et a averti qu'une amende serait imposée aux parents pour la libération des enfants arrêtés au bord du fleuve. Elle a appelé les parents à prendre des mesures concrètes pour prévenir les noyades d'enfants et à travailler en étroite collaboration avec les autorités locales pour assurer la sécurité des enfants dans la ville de Sarh.