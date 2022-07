Tchad : la mairie d’Abéché donne un ultimatum en vue d’assainir des marchés

« II m'a été donné de constater avec regret que le marché situé à proximité du Parc d'Adré, attribué en son temps par la commune d'Abéché depuis plus de 20 ans, et celui de Djoborona en 1999, sont devenus non seulement des nids d'hébergement de voleurs et autres bandits de grand chemin, mais également un lieu de stockage des butins et autres matériels et produits volés », indique le communiqué signé ce 26 juillet par le 3ème adjoint au maire de la ville, Daoud Doungous Taguilo.



Face à cette situation, en vue de la sécurité des personnes et des biens, le maire de la ville d’Abéché demande à tous les propriétaires des boutiques et kiosques, dont les travaux sont achevés ou restent inachevés, « de prendre leur responsabilité en vue de rendre opérationnelles ces boutiques ».



Par ailleurs, un délai d'une semaine leur est accordé pour se conformer à la réglementation. Autrement dit, la voirie urbaine et les différents corps en charge de la sécurité seront instruits pour démolir complètement ces marchés, devenus des repaires des brigands se livrant à des vols à main armée.