Tchad : la mairie de N'Djamena crée un comité technique de lutte contre les inondations

Le comité technique a pour mission d'arrêter les stratégies de lutte contre les inondations, élaborer le plan d'action de lutte et évaluer les besoins en ressources humains, matérielles et financières. Le maire de N'Djamena est le président du comité. Un délai de 60 jours est fixé pour le dépôt du rapport du comité.



Ces dernières années, plusieurs milliards de Francs CFA ont été investis en vain dans des stratégies de lutte contre les inondations à N'Djamena.



Cette année, les inondations ont redoublé d'intensité par rapport aux années précédentes, faisant de nombreux sinistrés et de dégâts dans la capitale.