Tchad : la mairie de N'Djamena interdit la vente de poisson sur les voies publiques

Le maire adjoint a mis en lumière les problèmes causés par la vente de poisson à la sauvette dans les marchés de la ville, notamment l'insalubrité, les embouteillages et les accidents. Pour remédier à cette situation, l'exécutif municipal a décidé de relocaliser ces vendeuses à l'intérieur des marchés de poisson, où il y a suffisamment d'espace disponible.



Après avoir écouté les doléances des vendeuses concernant l'assainissement, l'éclairage et la sécurité, des mesures ont été prises pour résoudre ces problèmes. Le maire adjoint a également annoncé que les vendeuses surprises en train de vendre à la sauvette seront désormais sévèrement sanctionnées. Il a exhorté les citoyens à soutenir ces femmes en achetant leurs produits à l'intérieur des marchés et non dans les rues.



Une unité de la Police Municipale a été déployée pour surveiller en permanence la zone. Le maire a rappelé que l'opération de dégagement des trottoirs et chaussées occupés se poursuivra jusqu'à ce que l'objectif soit atteint. Il a également appelé tous ceux qui occupent illégalement l'espace public à le libérer pour le bien de tous.



En conclusion, le maire adjoint a invité les vendeuses de poisson à réintégrer le marché de Chagoua et a rappelé que le commerce doit se faire dans le respect des normes et de l'espace public.