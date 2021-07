Tchad : la mairie de Pala lance une opération de salubrité et de lutte contre l'érosion

Le maire de la ville de Pala, Tao Hindabo, a lancé le 1er juillet, une opération de salubrité et de lutte contre l'érosion en milieu urbain dans la commune de Pala. Ce travail est rendu possible grâce au financement du Projet de renforcement de la résilience et de la cohabitation pacifique au Tchad (PRCPT) de la coopération Allemande.



Cette opération vise à mettre de la propreté dans les coins et recoins de la ville de Pala a travers 200 jeunes recrutés pour ce travail. Ces jeunes qui servent de main-d'œuvre, sont des porteurs de projets identifiés et recrutés pour exécuter les travaux.



Cette opération de salubrité et de lutte contre l'érosion se déroule chaque année.