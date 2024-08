Tchad : la mairie du 9ème met sur pied un comité pour faire face aux inondations

Ce jeudi 01 août 2024, la mairie du 9ème a convoqué une réunion à la Maison des jeunes, avec sa population, afin de trouver des stratégies visant à faire face aux potentielles inondations.



Cette réunion a été présidée par le maire de la commune, Mahamat Saleh Kérima, et à laquelle plusieurs couches sociales et socio-professionnelles ont pris part, parmi lesquelles, les délégués des quartiers, des personnes ressources, des leaders d'opinion, et des ONG.



Dans son mot de bienvenue, le secrétaire général adjoint de la commune du 9ème, Yamadji Sotina Serge, a fait savoir que lors de leur tournée avec le maire, après les fortes pluies, il a été constaté des choses à régler. Et la mairie ne peut pas le faire seule.



C’est pourquoi des responsables ont été conviés pour échanger, et trouver ensemble une solution. En effet, depuis l'arrivée de la saison des pluies, la population de la commune vit dans la panique totale, avec la peur d'être encore inondée comme les années précédentes, dont la plus récente remonte à 2022.



Suite à cela, le gouvernement a déboursé 22 milliards de francs CFA en 2023, pour construire une digue, mais qui, jusque-là est restée inachevée. Pour le maire, la commune a jugé utile d'être près de sa population, car elle ne peut pas mener des actions sans cette dernière.



Il ajoute que : ‹‹ Si chacun mène son combat seul, nous n'arriverons à rien. C’est pourquoi il faut s'unir pour arriver à un bon résultat ». Un intervenant a quant à lui dit qu'ils sont surpris par les inondations, parce qu'ils croyaient en cette fameuse digue que le gouvernement a essayé de construire.