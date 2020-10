Tchad : la mairie lance le nivellement des rues à N'Djamena

La voirie de la mairie de N'Djamena a lancé les travaux de nivellement et de remblayage des rues de la capitale. La première étape a eu lieu mardi au quartier sénégalais dans le 4ème arrondissement.



Selon le maire Oumar Boukar, après la saison des pluies, la terre est encore humide. "Nous allons travailler et lançons un appel aux partenaires et aux citoyens pour nous accompagner afin que la ville soit belle", indique-t-il.



Les travaux qui visent à aménager les rues non goudronnées vont durer un mois. Des tractopelles et des bennes sont mobilisées.