Tchad : "la maison d'arrêt de Biltine mérite d'être réfectionnée et élargie"

Le gouverneur de la province du Wadi-Fira, Issakha Ahmat Ardja, a visité cette semaine plusieurs services administratifs (civils, militaires et paramilitaires) de Biltine pour constater leur fonctionnement et les conditions de travail des fonctionnaires. Il s'est notamment rendu à la mairie, aux services des douanes, à la maison d'arrêt, à la caserne des pompiers et auprès des services hospitaliers.



Au cours de sa visite, le gouverneur a recueilli l'ensemble des doléances formulées par les agents et chefs des services, notamment l'insuffisance de personnel, de moyens automobiles et d'outils informatiques.



Le matériel de travail et les moyens roulants (bennes à ordures, ambulances, tracteurs, véhicules) ont été tour à tour inspectés. Le matériel défectueux devrait prochainement être réparé.



"Certains manquements peuvent être résolus localement, d'autres nécessitent l'intervention des ministères concernés. La maison d'arrêt de Biltine mérite d'être réfectionnée et élargie", a expliqué le gouverneur de la province du Wadi-Fira, Issakha Ahmat Ardja.



Le gouverneur a promis de saisir plusieurs départements ministériels pour faire remonter les difficultés. Il a appelé les fonctionnaires à redoubler d'efforts pour "donner un nouveau souffle à l'administration publique dans le Wadi-Fira".