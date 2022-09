Tchad : la maison de production "Kossala Prod" annonce la sortie du film "Un homme sans cœur"

Le film "Un homme sans cœur" de Kossalla production a été tourné à Koumra dans la province du Mandoul. Il film parle de Doumdé, un homme d'affaires influent, qui se croit tout permis et qui influence presque tout le monde. II maltraite sa femme ainsi que ses deux filles. Doumdé tue tous ceux qui s'opposent à lui ou qui lui disent non ; il se croit même au-dessus de la loi.



Dans ce film, l'acteur Doumdé, de son vrai nom Alladoumbaye Ndilabaye, ordonne l'assassinat de l'inspecteur des impôts. Il fait travailler les pauvres paysans et refuse de payer leur argent simplement parce qu'il est Doumdé le tout puissant. Malgré tout ce qu'il fait, on ne peut pas l'arrêter ; sans preuve tangible, la police ne peut pas s'attaquer à Doumdé.



L'objectif visé par ce film est d'atteindre la conscience des tchadiens sur l'injustice et la cohabitation pacifique. Il est clair que Doumdé est un homme injuste, malhonnête et méchant ; son arrestation doit donner l'image que personne n'est au-dessus de la loi et que tôt ou tard, la vérité finit par triompher.



À travers ce film, on constate que l'amour et le pardon peuvent tout changer. Le message porté par ce film vise à amener la jeunesse tchadienne à prendre conscience de ce fléau et d'enterrer le phénomène ethnique, tribal et de repli derrière la religion. Il faut se pardonner dans la vie et avancer car sans le pardon, on ne peut rien construire.



L'équipe de ce film appelle au soutien de tous ceux et celles qui aimeraient l'accompagner dans la réussite de sa mission.