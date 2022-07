Tchad : "la majorité de nos enfants n'ont pas d'actes de naissance"

La promotion de l'enregistrement des naissances, la sensibilisation par rapport aux mutilations génitales féminines, le mariage des enfants, la scolarisation des enfants en général et celle des filles en particulier ainsi que le leur maintien à l'école sont autant de défis, explique Nékarnodji Dionbang Myriam, déléguée provinciale de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'enfance.



Ces thématiques sont développées lors des dialogues communautaires, des séances préparatoires, des déclarations publiques d'abandon des mutilations génitales et de mariage d'enfants, et dans le cadre de la promotion de l'enregistrement des naissances.



Depuis 2018, des comités ont été mis en place pour renforcer la sensibilisation. Plus de 64.000 personnes ont été sensibilisées en 2021, entrainant une réduction des mutilations génitales féminines, l'abandon du mariage d'enfants, la promotion de l'enregistrement des naissances qui est de 7% en 2015 et qui est passée à 38,27% en 2022.



"C'est grâce à l'appui technique et financier de l'UNICEF que toutes ces descentes sur le terrain ont été organisées", indique Nékarnodji Dionbang Myriam.