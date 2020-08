Tchad : "la malnutrition demeure un problème majeur de santé publique"

La situation nutritionnelle demeure préoccupante dans la plupart des provinces des zones sahélienne et saharienne. Les résultats de la dernière enquête nutritionnelle (septembre 2019) révèlent au plan national une prévalence de la MAG de 12,9%, soit au-dessus du seuil d’alerte de 10% fixé par l’OMS. Environ 360 205 enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition aiguë sévère (MAS) au Tchad.



"Face à cette situation, le Gouvernement s’est engagé à considérer la nutrition comme une priorité du développement. Ainsi, l’adhésion à l’initiative REACH (Renewed Efforts Against Child Hunger and Undernutrition) et au Mouvement SUN (Scaling Up Nutrition) constitue le fondement d’une démarche multisectorielle amorcée par le pays dans la lutte contre la malnutrition", indique le PAM.



Dans le cadre de la lutte contre la malnutrition, les Nations unies ont remis des équipements et matériels d'une valeur d'environ 50 millions Fcfa au ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale. Il s'agit de tables, armoires, chaises, ordinateurs, imprimantes et motos. Ils sont destinés aux points focaux des comités provinciaux de nutrition et d'alimentation.