Tchad : la malnutrition, un sérieux handicap au développement

Dans son message de circonstance lu et traduit de l’anglais au français par Nadège Wassou, chargée de Programme PAM, le représentant national de la FAO a appelé à une action commune au bénéfice d’une alimentation saine et équilibrée.



Il entend accroitre les activités agricoles pour une alimentation de qualité.



Les manifestations de cette journée ont été teintées de diverses interventions pratiques, animées et participatives, allant dans le sens de la prise de conscience de la population pour l’amélioration de la qualité de l’alimentaire.



Un jeu-concours a opposé les participants à cette manifestation -jeunes collégiens et lycéens-, marquant la fin de la cérémonie.