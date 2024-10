Tchad : la maman des triplés de l’hôpital de Mao reçoit la visite du gouverneur du Kanem

Ce mercredi 09 octobre 2024, le gouverneur du Kanem, le contrôleur général de Police, Issaka Hassan Jogoï était au chevet de la jeune femme, ayant accouché des triplés hier à l'hôpital provincial de Mao, dont deux filles et un garçon.



A cette occasion, il était accompagné d’une forte délégation. Le premier magistrat de la province a remercié les agents de santé, pour leur travail remarquable en sauvant ces enfants et leur maman.



Il a ensuite demandé aux personnes de bonne volonté ayant le même groupe sanguin (O négatif) que la femme, de venir donner du sang à cette dernière. Il a profité de cette occasion pour demander à l'ensemble de la population, surtout aux femmes enceintes, de fréquenter les structures sanitaires.



Il lance un appel aux personnes de bonne volonté et aux ONG, d'apporter leurs contributions à cette famille. Sur place, le gouverneur du Kanem a remis une enveloppe, des kits alimentaires, huiles, du sucre, riz, savon, de l’eau de javel, des nattes, des couvertures et autres matériels à la famille.