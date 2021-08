Tchad : la marche de Wakit Tamma interdite au Logone Occidental

Une marche pacifique a été projetée par la Coordination Nationale de Wakit Tamma le 21 août 2021, sur toute l’étendue du territoire national tchadien. A cette occasion, la sous-coordination du Logone Occidental devait participer, elle aussi, à ladite marche. Face à cette situation, le gouverneur de la province du Logone Occidental a décidé d’interdire cette marche sur son territoire de commandement.



Plusieurs raisons motivent la décision du gouverneur. En effet, selon l’autorité administrative, une autorisation de marche pacifique de Ndjamena ne saurait être valable à Moundou parce que les itinéraires ne sont pas les mêmes. Par ailleurs, la sous-coordination du Logone Occidental devrait adresser à l’autorité administrative, une demande d’autorisation de marche pacifique à Moundou, accompagnée des documents administratifs et non une note d’information.

Bien plus, l’itinéraire de la marche devra être défini de commun accord avec les autorités locales et non de manière unilatérale, alors que la demande d’autorisation de marche devra être adressé au moins 5 jours avant le jour de la marche.