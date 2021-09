Tchad : la marche du Wakit Tamma reportée au 2 octobre

Au cours d’une conférence de presse tenue le 23 septembre 2021, la Coordination d’Actions Citoyennes, Waki Tamma, estime que « le gouvernement multiplie les obstacles aux manifestation de Wakit Tamma, dans le dessein inavoué de démobiliser ses militantes et militants ».



La Coordination rappelle qu’à la demande du ministère de la Sécurité publique et de l’Immigration, la marche programmée par la Coordination d’Actions Citoyennes, pour le 25 septembre 2021, est reportée au samedi 02 octobre 2021. Wakit Tamma par ailleurs que les arguments du ministère n’étant pas du reste convaincants, il a tenu en toute indépendance, à s’y soumettre pour démonter sa bonne foi et sa responsabilité. La Coordination note que la marche du 11 septembre aurait dû se tenir le 4 septembre « n’eût été la fallacieuse argumentation de la surveillance de la deuxième session du Bac ».



« Il faut noter que le gouvernement prétend encadrer nos marches alors qu’il ne nous rassure nullement… », peut-on apprendre. L’itinéraire de la marche du 2 octobre 2021 va du Rond-point Double voies, au Stade Mahamat Ouy. « Rien ne saurait arrêter la marche pacifique d’un peuple vers son destin. Wakit Tamma reste solide et inébranlable ». La Coordination rappelle que ses marches se poursuivront jusqu’à l’instauration d’un « régime civil, égalitaire, juste et démocratique » au Tchad.