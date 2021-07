Tchad : la mathématique comme outil de développement durable ?

Dr. Bichara Mahamat Derdei, professeur à California State University aux États-unis et chercheur au Centre national de recherche pour le développement (CNRD), a animé vendredi un débat sur le thème de la "modélisation mathématique des phénomènes naturels".



Le conférencier Dr. Bichara Mahamat Derdei a expliqué que la mathématique peut être utilisée pour comprendre les phénomènes naturels : croissance d'une population, moyens de lutte contre le VIH/Sida ou le paludisme, prédiction de l'évolution des populations en fonction du temps, compréhension de la propagation d'une maladie dans une population ou encore l'innovation et l'épanouissement de la population.



"Il y a plusieurs phénomènes naturels qui sont chers au développement du Tchad. On peut trouver des moyens et prendre des initiatives pour que le Tchad sorte de son sous-développement grâce à la mathématique qui est non seulement un outil académique mais aussi un outil de développement durable", a relevé Dr. Bichara Mahamat Derdei.