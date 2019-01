Tchad : la médecine traditionnelle mise en valeur

La Confédération nationale des tradi-praticiens du Tchad a organisé un atelier de formation de trois jours sur la médecine traditionnelle, dans la province du Hadjar Lamis . La formation est destinée à des participants venus de toute la province.



L'objectif est de renforcer les capacités des participants, les initier aux techniques de fabrication des médicaments de qualité et de valoriser la médecine traditionnelle. Plusieurs produits embouteillés et étiquetés ont été présentés aux autorités locales.



"La médecine traditionnelle est la mère de toutes les formes de médecines modernes", a relevé le président national de la confédération nationale des tradi-praticiens du Tchad, Baitissem Khamis.



Le secrétaire général de la province du Hadjar Lamis, Sebi Bokor, s'est félicité de la tenue de l'atelier et a mis l'accent sur l'importance de la médecine traditionnelle au Tchad. "La valorisation et le développement de la médecine traditionnelle au profit de la population reste un profit à relever", a-t-il précisé.



La journée africaine de la médecine traditionnelle est célébrée chaque 31 août au Tchad.