Tchad : la médiation gouvernementale saluée au Ouaddaï

Une délégation composée d'une quarantaine de chefs des village du canton Wadi Hamra 2, conduite par le chef de canton Habib Moussa Mahamadi, a présenté ce jeudi ses condoléances aux familles endeuillées suite aux évènements douloureux des 24 et 25 janvier survenus à Abéché.



La délégation a souhaité un prompt rétablissement aux personnes blessées lors des manifestations. Elle a félicité les autorités qui ont dépêché quatre membres du gouvernement pour apaiser la situation.



Le chef de canton Wadi Hamra 2, Habib Moussa Mahamadi, a plaidé pour une solution idoine afin que ce genre d'incident ne se répète plus. Il a rassuré que tous les chefs de village de sa circonscription se sont engagés à sensibiliser leurs administrés pour une paix durable afin que toutes les communautés vivants dans le Ouaddaï puissent cultiver la paix, la cohésion sociale, la tolérance et la cohabitation pacifique.