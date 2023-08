Tchad : la mère séropositive brise les chaînes de transmission grâce au programme PTME

Au cours de la récente mission conjointe entre le ministère de la Communication et l'UNICEF, qui s'est déroulée du 24 au 28 juillet dernier dans la province du Logone Occidental, plus précisément à Moundou, l'équipe a visité l'hôpital provincial de Moundou.



Lors de cette visite, Nadine, une jeune mère séropositive, a partagé son histoire avec l'équipe. Grâce au programme PTME (Prévention de la Transmission du VIH de la Mère à l'Enfant), elle a réussi à donner naissance à deux filles en bonne santé, toutes deux indemnes du VIH. Son aînée a maintenant 8 ans, tandis que la cadette en a 6.



Dans un récit émouvant, Nadine a expliqué : « Mes parents étaient porteurs du VIH sans le savoir. Ignorant leur sérologie, ma mère m'a donné naissance à la maison, et c'est à ce moment-là qu'elle m'a transmis le VIH. En 2009, lorsque je suis tombée régulièrement malade, ma mère a finalement décidé de m'amener à l'hôpital. Les tests ont révélé que j'étais porteuse du VIH », a-t-elle exprimé avec une émotion palpable.



Nadine a indiqué qu'elle avait été mise sous traitement ARV dès qu'elle est tombée enceinte de sa première fille, dans le but de protéger sa progéniture. « Les médecins m'ont expliqué que ce traitement serait à vie, mais ils m'ont également assuré que si je suivais rigoureusement le traitement, mes enfants pourraient naître en bonne santé », a-t-elle expliqué.



Par ailleurs, Nadine a révélé que sa charge virale est désormais indétectable, grâce au traitement ARV. Elle a déclaré : « C'est par ignorance que ma mère m'a transmis le VIH, mais j'ai décidé de ne pas reproduire la même erreur avec mes propres enfants. C'est pourquoi j'ai adhéré au programme PTME afin de préserver la santé de mes enfants ».



Le cas de Nadine souligne l'importance des consultations prénatales (CPN) pour les femmes enceintes. En effet, il est crucial que les femmes enceintes respectent leurs rendez-vous de CPN, car ces consultations offrent souvent l'opportunité de connaître leur propre sérologie.



Pour les femmes dont les tests révèlent une infection au VIH, elles peuvent être intégrées au programme PTME, qui vise à prévenir la transmission du virus de la mère à l'enfant. L'objectif ultime du PTME est de réduire le risque de transmission du VIH de la mère à l'enfant.