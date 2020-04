Tchad : la mesure de couvre-feu saluée par des acteurs de la société civile

Le président du Réseau des associations pour la paix et la cohabitation pacifique du Logone Occidental (RAPCLO), Moussa Alkhali Moussa, a appelé jeudi la population à respecter la mesure de couvre-feu décrété par le gouvernement tchadien dans les provinces du Logone Occidental, Logone Oriental, Mayo kebbi Ouest et Mayo kebbi Est, ainsi que dans la ville de N’Djamena.



Il a salué ces mesures qui selon lui, tendent à éviter la propagation de cette pandémie du Covid-19.



Moussa Alkhali Moussa a invité tous les citoyens au respect strict de cette mesure visant essentiellement le bien-être des personnes vivant sur le territoire tchadien.



Par ailleurs, le RAPCLO encourage les forces de l’ordre et de sécurité à prendre des mesures dans les zones concernées pour faire appliquer la loi.



Un couvre-feu respecté



Le couvre-feu a été globalement respecté à N'Djamena. Des forces de sécurité ont patrouillé toute la nuit dans la ville pour s'assurer du respect de cette mesure. Les N'Djamenois ont toutefois déploré l'absence d'électricité, étant plongés dans le noir.



En province, notamment à Moundou, chef-lieu du Logone Occidental, une forte présence policière a été constatée, tandis que quelques motos et piétons ont continué à circuler en fin de soirée dans la ville.