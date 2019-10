Tchad : la mesure de suspension de salaire levée pour près de 3000 fonctionnaires

Dans un courrier adressé jeudi par le ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social, Ali Modou Mbodoumi, au ministre des Finances et du Budget, il est sollicité le rétablissement de salaire des agents suspendus par la lettre n° 282 du 30 septembre 2019.



Les salaires de 3356 agents de différents ministères avaient été suspendus dans l'attente de la transmission de dossiers au ministère de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social dans le cadre de l'audit des diplômes.



"Il me plait de vous transmettre ci-jointe la liste nominative des agents de différents départements ministériels afin que la mesure de suspension de leurs salaires soit levée", indique le ministre Ali Modou Mbodoumi dans son courrier.



La levée de suspension concerne 2365 fonctionnaires du ministère de l'Education nationale, 133 fonctionnaires du ministère de la Santé publique, 121 fonctionnaires du ministère de l'Administration du territoire, 120 fonctionnaires du ministère de la Promotion des jeunes, des Sports et de l'Emploi, 99 fonctionnaires du ministère des Finances et du Budget, huit fonctionnaires du ministère de la Femme, de la Protection et de la Petite enfance, huit fonctionnaires du ministère de l'Enseignement supérieur, 10 fonctionnaires du ministère de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, six fonctionnaires du ministère de l'Economie et de la Planification du développement, quatre fonctionnaires du ministère des Mines, du Développement industriel, Commercial et du Secteur privé, deux fonctionnaires du ministère des Postes et des Nouvelles technologies et huit fonctionnaires du ministère de la Formation professionnelle et des Petits métiers.