Tchad : la migration des jeunes filles à l’étranger préoccupe les autorités

Le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, le général Idriss Dokony Adiker, a alerté ce 19 juillet 2022 à travers une note de service, d'un flux migratoire des jeunes filles vers l'extérieur du pays aux fins d'exploitation.



Le ministère attire l'attention des compagnies aériennes et autres agences que le transport des jeunes filles est strictement interdit.



Le directeur général de la police nationale et le directeur général des renseignements et investigations sont chargés de veiller au respect des instructions, indique le ministre.