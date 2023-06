Tchad : la ministre Amina Priscille dénonce les pratiques néfastes auxquelles sont confrontées les veuves

Mme Longoh a souligné que de nombreuses femmes, tant à travers le monde qu'au Tchad en particulier, traversent des moments difficiles après le décès de leurs maris. Elle a dénoncé les pratiques néfastes auxquelles sont soumises les veuves, qui les privent de leurs droits fondamentaux, de leur dignité, de leur foyer, de leurs pensions et même de leurs enfants. La ministre a rappelé que les Nations Unies ont établi le 23 juin comme Journée internationale des veuves, afin de sensibiliser les décideurs aux difficultés qu'elles rencontrent.



Elle a exhorté les services publics, les magistrats, les juges et les organismes de retraite à faciliter l'accès des veuves aux ressources nécessaires. Elle a également attiré l'attention de la communauté sur les pratiques néfastes liées au veuvage auxquelles les veuves sont soumises.



Par ailleurs, la ministre du Genre et de la Solidarité nationale a encouragé les veuves à se battre pour le bien-être de leurs enfants et à dénoncer les mauvais traitements auxquels elles sont confrontées au quotidien. Elle a enfin encouragé les veuves à vivre dignement et à se battre pour leurs droits fondamentaux. Elle a également appelé les hommes, les femmes, la société et les décideurs à porter une attention particulière à la situation des veuves.