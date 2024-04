Tchad : la ministre Amina Priscille mobilise les femmes du Moyen-Chari autour de MIDI

L’objectif de cette rencontre est de passer le message d'unité nationale, de cohabitation pacifique et de développement socioéconomique de la province du Moyen-Chari.



Au cours de cette rencontre, Mme Anima Priscille Longoh a souligné qu'en cette période de campagne présidentielle 2024, les femmes doivent être soudées, elles doivent cultiver le vivre-ensemble et la cohésion sociale, comme le veut le candidat de la Coalition pour un Tchad Uni, Mahamat Idriss Déby Itno.



Elle a ajouté que plusieurs chantiers vont être relancés dans la province du Moyen-Chari, si et seulement si les femmes du Moyen-Chari votent massivement le candidat numéro 1.