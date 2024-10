Tchad : la ministre d’Etat Amina Priscille Longoh reçoit un prix à la 13ème édition du FIED

La ministre d'État, ministre de la Femme et de la Petite Enfance, Amina Priscille Longoh, a été honorée ce 30 octobre 2024 par le Forum International des Femmes Entreprenantes et Dynamiques (FIED), à Conakry en Guinée, avec le prix de mérite « Partir de rien pour devenir quelqu'un ». Cette récompense souligne son engagement et sa détermination à défendre les droits des femmes et à favoriser le développement de la petite enfance au Tchad.



A cette occasion, la ministre d’Etat, Amina Priscille Longoh a affirmé que tout est réalisable avec la foi en soi et un engagement total. Elle a encouragé chacun à surmonter les échecs et à poursuivre ses aspirations, en précisant qu’il n’existe pas de modèle unique de réussite. Sa vision optimiste et résiliente est d’une grande importance face aux nombreux défis qui persistent.



Elle a également exhorté les Tchadiens à être fiers de leurs efforts quotidiens, qu'ils visent leur survie, leur communauté ou leur nation. Pour la ministre d'État, Amina Priscille Longoh, la satisfaction personnelle est la plus grande récompense, et chaque action contribue à la construction d'une société meilleure.



Le Forum International des Femmes Entreprenantes et Dynamiques est une importante rencontre qui a connu la participation d’une dizaine de pays et de nombreuses personnalités dont entre autres, l’ancienne présidente de la Centrafrique, Catherine Samba-Panza, Amina Pascille Longoh, Ministre d’Etat tchadienne, ministre de la Femme et de la Protection de la petite enfance, Nasseneba Touré, ministre ivoirienne de la Femme, de la Famille et de l’Enfant.