Tchad : la ministre de l'Enseignement supérieur en mission à Abéché

Les rencontres ont eu lieu en présence du gouverneur du Ouaddaï, Ahmat Dari Bazine, et du conseiller à l'enseignement supérieur à la Présidence, Youssouf Hassan. Elles visent à s'enquérir des difficultés que rencontrent les institutions de l'enseignement supérieur d'Abéché et trouver une solution à la crise qui secoue l'Université Adam Barka.



La ministre Lydie Beassemda a exhorté les responsables de l'administration à privilégier le dialogue avec les enseignants pour régler leurs différends. Elle a appelé à une collaboration franche de l'équipe dirigeante de l'UNABA pour le bon déroulement des activités académiques.



Avec les étudiants, la ministre Lydie Beassemda a évoqué les conditions de vie et les activités socioculturelles. Pour elle, l'université est un cadre de brassage. La ministre demande aux étudiants d'avoir un esprit de futurs cadres du demain. Elle assure que des solutions idoines seront trouvées dans les jours à venir pour permettre à l'UNABA de fonctionner normalement.