Tchad : la ministre de l'Hydraulique visite les services de la STE

Tahani Mahamat Hassan a indiqué que la visite lui a permis d’être en contact direct avec les institutions sous tutelle de son département ministériel et découvrir les réalités et les difficultés à l’effet d’envisager des solutions idoines.



Elle a remercié et encouragé tous les cadres et les techniciens qui ne cessent de se sacrifier au quotidien pour le bon fonctionnement des différentes structures sous sa tutelle. Tahani Mahamat Hassan a clos sa visite par le Fonds spécial de l’eau.