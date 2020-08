Tchad : la ministre de la Femme rend visite à des sinistrés à N'Djamena

La ministre de la Femme et de la Protection de la petite enfance, Amina Priscille Longoh, s'est rendue samedi dans des ménages auprès de familles sinistrées à la suite des inondations qui touchent la capitale. Elle a été accompagné d'une délégation de son département ministériel.



À Walia, dans le 9ème arrondissement, des kits alimentaires ont été remis à des ménages. La délégation s'est également rendue à Abena.



« Les premières actions, dans le cadre des inondations ont déjà été visibles à travers l'ONASA hier, une coordination pour la ville de N'Djamena a été mise sur pied par le Département de la Solidarité et est dirigé par le Gouverneur », a déclaré la ministre qui a enfilé des bottes.



Selon Amina Priscille Longoh, "c'est dans l'optique de compatir avec nos compatriotes que mon équipe et moi-même avons visité plusieurs sites des sinistrés, en grande partie des femmes et enfants, le cas des handicapés n'est pas à oublier. Ces visites nous ont permis de vivre et de partager les peines que de certains de nos compatriotes."



Au cours de la matinée de samedi, la ministre a effectué une visite aux membres de l’Association d’Entraide des Handicapées Physiques du Tchad (AEHPT) à Atrone. Des kits alimentaires ont été offerts aux familles démunies.