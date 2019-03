Tchad : la ministre de la Formation professionnelle invite les jeunes à la créativité

Le ministre de la Formation professionnelle et des Métiers, Madjidian Padia Ruth, a invité ce samedi 23 mars la jeunesse "au travail, à la créativité et à s'assumer avec davantage de courage pour jouer pleinement leur rôle". Elle s'exprimait lors du lancement à N'Djamena de la première édition du salon de l'Emploi et des Métiers , organisé par Freedom, une association qui vise à aider les jeunes à trouver du travail.Le salon vise à lutter contre le chômage des jeunes en offrant des formations dans divers domaines : l'élaboration des CV, lettres de motivation, préparation aux entretiens d'embauche, recherche de stages et d'emplois."Freedom est un mot anglais qui signifie liberté, Hourya en arabe. La liberté à un sens large et dans ce contexte, cela représente l'émancipation. C'est l'action de s'affranchir d'un lien, d'une entrave, d'un état de dépendance, d'une domination, d'un préjugé", a déclaré Rayhanna Adam Saleh, président de l'association Freedom.Le ministre de la Promotion des jeunes, des Sports et de l'Emploi, Mahamat Nassour Abdoulaye, a réitéré sa "disponibilité et la disponibilité de (son) département à travers ses équipes techniques, à examiner avec tous les acteurs l'opportunité de nouvelles pistes de collaboration qui pourraient émerger".