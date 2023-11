Tchad : la ministre de la solidarité nationale à la rencontre de la jeunesse de Barh Sara

La population du département de Barh Sara s'est réjouie de la visite de la Ministre et de son élévation à ce poste. Ils ont organisé une grande cérémonie en son honneur pour marquer cette occasion spéciale.



Avant de céder la parole à la Ministre d'État, le représentant de la jeunesse, Ngaba Bety, a saisi l'opportunité pour plaider en faveur du bitumage de la route Koumra-Moïssala, un projet qui contribuerait au développement du département de Barh Sara.



Il a également souligné que les jeunes de cette région en avaient assez de la politique et aspiraient à des opportunités d'emploi, une question cruciale qui demeure sans réponse pour la jeunesse de ce département.



"En tant que Ministre, nous espérons que suite à cette rencontre, vous pourrez trouver des solutions aux problèmes d'emploi des jeunes de notre région", a déclaré Ngaba Bety.



Très impressionnée par l'accueil chaleureux et les plaidoyers des habitants, la Ministre d'État a expliqué que le Président de Transition, le Général Mahamat Idriss Déby Itno, n'était pas directement responsable de certaines questions soulevées, en raison de la période de transition. Cependant, elle a assuré que la route de Koumra-Moïssala était dans les priorités de l'agenda.



"Je ressens de la compassion quand je vois les heures que l'on passe entre Koumra et Moïssala", a-t-elle partagé.



Elle a promis de continuer à plaider en faveur des besoins de la population de Barh Sara afin de répondre à leurs préoccupations.



Pour conclure, la Ministre d'État a récompensé la communauté de Barh Sara en finançant les projets de huit jeunes et en fournissant des moyens de transport, notamment des véhicules et des machines à coudre, pour soutenir le développement de la province.