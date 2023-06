Tchad : la ministre des Transports discute des accidents de la route et des embouteillages au CNT

La ministre des Transports terrestres et de la Sécurité routière, Fatimé Goukouni Weddeye, fait face aux conseillers nationaux pour discuter des accidents de la circulation fréquents et des embouteillages qui affectent presque tous les grands axes de la capitale. Il est constaté que ces accidents, qui causent chaque année de nombreuses victimes au Tchad, notamment dans la capitale N'Djamena, sont principalement dus à un manque de sensibilisation de la population au respect du code de la route et de la sécurité routière.



Par exemple, lors des heures de cours, de nombreux élèves sont victimes d'accidents sur les voies publiques, et récemment, on observe une augmentation des deux-roues dans le trafic.



Cette interpellation de la ministre des Transports terrestres et de la Sécurité routière met également l'accent sur les conducteurs de ces véhicules, qui pour la plupart méconnaissent les règles de circulation, ainsi que sur un grand nombre de citoyens qui ne maîtrisent pas non plus ces règles, les exposant ainsi à des accidents de la route.



Le débat entre la ministre et les conseillers porte également sur le phénomène des embouteillages dans les arrondissements de la ville de N'Djamena, qui sont particulièrement visibles dans les 7e et 9e arrondissements. Ces deux arrondissements connaissent une densité de population très élevée, mais malheureusement, ils disposent de peu d'infrastructures routières et leurs routes sont fortement dégradées, obligeant des milliers de personnes à emprunter une seule voie principale. Ces embouteillages ont des conséquences économiques, sociales, environnementales et sanitaires.



Fatimé Goukouni Waddey a été convoquée à ce débat pour répondre aux questions des conseillers, conformément aux articles 96 et 97 de la Charte de Transition et à l'article 143 du Règlement Intérieur du Conseil National de Transition.