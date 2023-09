Tchad : la ministre des Transports évalue l'année d'expérience du guichet unique automobile

Après un an de mise en place du guichet unique automobile, la ministre des Transports Terrestres et de la Sécurité routière a effectué une visite le 7 septembre 2023, pour évaluer les progrès réalisés.



Lorsqu'on lui a demandé de commenter les avancées, la ministre Fatima Goukouni Weddeye a rappelé l'évolution du guichet automobile national, qui n'a cessé de croître au cours des dernières années.



Cette croissance a entraîné des problèmes de service, notamment des retards dans la délivrance des titres de sécurité obligatoires et des plaintes fréquentes des usagers de la route, concernant les lenteurs administratives. De plus, la présence de démarcheurs sur place a fait grimper les prix.



Face à cette situation, le ministère des Transports et de la Sécurité routière, en collaboration avec le ministère des Finances, a décidé de mettre en place des guichets uniques, il y a un an.



Après une année d'expérience, des améliorations significatives ont été mises en place, pour répondre aux préoccupations des usagers de la route. Les recettes administratives ont également augmenté, et la ministre a exprimé sa satisfaction envers le directeur général de la Sécurité des transports terrestres pour son travail.



Cependant, un constat difficile a été fait : de nombreux usagers reçoivent un titre provisoire de six mois, mais ne reviennent pas pour obtenir le titre définitif, laissant de nombreux titres abandonnés. La ministre a appelé les usagers à s'approcher pour résoudre leurs préoccupations.



Des progrès ont été réalisés, mais des défis subsistent pour améliorer davantage le service du guichet unique automobile.