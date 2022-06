Tchad : la ministre des Transports interpellée au Conseil national de transition

Le mardi 7 juin 2022, a eu lieu à l'hémicycle du Conseil national de transition, l'interpellation de Mme Fatima Goukouni Weddeye, ministre des Transports et de la Sécurité routière sur plusieurs questions.



Entre autres, il y a « la surcharge des véhicules gros porteurs et leur circulation dans la journée », et « la stratégie mise en place par le département pour amener les conducteurs des gros porteurs à respecter la charge autorisée ». Ces questions avec débats ont été initiées par le conseiller national, Hassan Saline Hizane et sa collègue Mme Nimat Mahamat Barka, rapporte le département ministériel.



La séance a été présidée par le premier vice-président du Conseil national de transition, Mahamat Saleh Makki, en présence de la ministre secrétaire générale adjointe du gouvernement, Mme Rachelle Walmi.



Dans sa présentation face aux conseillers nationaux, la cheffe du département des Transports et de la Sécurité routière a, tout d'abord, souligné l'engagement du gouvernement de transition dans la recherche des réponses appropriées, avec promptitude, pour l'amélioration du trafic routier et les actions pour renforcer la sécurité routière.



Elle a ensuite situé le contexte afin de faire comprendre à l'assistance les causes réelles de l’insécurité routière, avant d'exposer sur la mission du ministère qu’elle dirige dans le but de lever l’équivoque sur l’amalgame faite sur le rôle dudit ministère et des autres ministères sectoriels.



La ministre a répondu aux questions et préoccupations des conseillers nationaux, tout en rassurant ces derniers que leurs préoccupations et leurs contributions seront prises en compte.