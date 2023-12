Tchad : la ministre des hydrocarbures et de l'énergie justifie l’augmentation du prix du gasoil

Lors de la douzième séance plénière de la deuxième session ordinaire 2023 du Conseil National de Transition, la ministre des Hydrocarbures et de l’Énergie, Mme Ndolenodji Alixe Naïmbaye, était à l’hémicycle dans le cadre de question orale avec débats relative à l’augmentation du prix de gasoil à la pompe, a rapporté son ministère sur son site.

Pendant cette séance qui était présidée par le Vice-président du Conseil National de Transition, M Mahamat Saleh Makki, en présence de la Ministre Secrétaire Générale du Gouvernement, Chargée de la Promotion du Bilinguisme dans l’Administration et des Relations avec les Grandes Institutions, Dr Ramatou Mahamat Houtouin, le Conseiller National, Mahamat Mouhsine Adam a initié la question concernant l’augmentation du prix du gasoil.



« Ainsi, le prix du litre de gazole au Tchad est de 700 FCFA, contre 1450 FCFA en Centrafrique, 720 FCFA au Cameroun, 585 FCFA au Gabon et 500 FCFA au Congo. Le prix du litre d'essence est de 518 FCFA au Tchad, contre 1300 FCFA en Centrafrique, 730 FCFA au Cameroun, 605 FCFA au Gabon et 625 FCFA au Congo », a justifié la ministre.



Selon elle, l’augmentation du prix du gazole « s'explique par le coût d'importation de ce produit mais également la nécessité d'appuyer le fonds de stabilisation pour faire face à l'importation du GPL (gaz domestiques). Qui pour rappel fait l'objet d'une subvention très importante sachant que le litre de gaz coute sur les marchés internationaux plus de 1200F et qu'il est revendu au Tchad à 300F. Ce qui représente une enveloppe annuelle frisant les 30 milliards de FCFA ».



Toujours selon le membre du gouvernement, « l'augmentation a permis de limiter le phénomène de contrebande transfrontalière » du gasoil tchadien vers les pays limitrophes.