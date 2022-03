Tchad : la ministre des transports s'est rendue sur les lieux de l'accident près de Mangalmé

La ministre des Transports et de la Sécurité routière, Fatimé Goukouni Weddeye, s'est rendue ce 1er mars à Changueat, un village situé à la sortie du département de Mangalmé où a eu lieu le 27 février un accident routier meurtrier.



La ministre est ensuite arrivée à Abéché. Elle a été accueillie à l'aéroport par le gouverneur du Ouaddaï, Ibrahim Ibni Oumar. La délégation s'est immédiatement rendue à l'hôpital pour rendre visite aux blessés.



L'accident survenu entre Mangalmé et Oum Hadjer a fait une trentaine de morts et une cinquantaine de blessés. Deux bus de la même compagnie, roulant en sens inverse, sont entrés en collision.



Le président du Conseil militaire de transition Mahamat Idriss Deby a demandé aux ministères concernés de prendre toutes leurs responsabilités.