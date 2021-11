Tchad : la ministre du Développement agricole au chevet des provinces du Guera, Batha et Salamat

La ministre a rencontré le 13 novembre au gouvernorat de Mongo les responsables administratifs, les délégués provinciaux de l'agriculture du Guera, Batha et Salamat, ainsi que les partenaires techniques et financiers des ONG, projets et programmes, en présence des techniciens de son département.



Après une visite guidée au site d'épandage de Doungoulou, une localité située à environ 7 km au Sud de Mongo, l'équipe du ministère a pu s'enquérir des travaux réalisés par les bénéficiaires de l'ONG Moustagbal. La ministre estime que c’est satisfaisant en terme de récoltes pour la campagne 2020-2021.



Pour le gouverneur de la province du Guera, Sougour Mahamat Galma, la campagne pluviale de cette année est plus ou moins bonne. La mauvaise répartition pluviométrique tant dans l’espace que dans le temps a occasionné des longues périodes pluviales qui a empêché l'apparition des cultures et favorisé la prolifération des ennemis des cultures.