Tchad : la ministre du Développement touristique veut booster l'industrie hôtelière

L'objectif de cette rencontre est de permettre aux promoteurs du secteur hôtelier de débattre sur les maux qui minent le secteur. Ce rendez-vous qui est une première, offre une plateforme unique aux professionnels du secteur hôtelier pour échanger leurs points de vue, souligne Mounira Hassaballah, ministre du Développement touristique et de l'Artisanat.



Le débat de cette rencontre s'est accentué sur le fonctionnement de la Fédération tchadienne des professionnels du tourisme. Cette fédération vise à répondre aux préoccupations des responsables hôteliers quant aux problèmes qui minent leur secteur, indique la ministre Mounira Hassaballah.



La ministre promet des solutions aux difficultés liées notamment aux taxations. Et ce, afin de booster le secteur hôtelier.



Les responsables hôteliers souhaitent une nouvelle dynamique au sein de a Fédération tchadienne des professionnels du tourisme. Ils rappellent que le bureau de la Fédération a dépassé la date de son mandat de deux ans.



La rencontre a été l'occasion pour les participants d'évoquer la revalorisation de l'activité du secteur hôtelier, l'amélioration des conditions de travail et la création d'un "Think thank" de l'industrie hôtelière.