Tchad : la ministre du Développement touristique visite 5 hôtels de N'Djamena

La visite a permis à la ministre d’échanger avec les responsables des hôtels sur leurs difficultés, conditions de travail et recueillir leurs plaidoyers.



La ministre indique que ces plaidoyers des responsables des industries hôtelières sont beaucoup plus accentués généralement sur le problème d’énergie.



"En temps que cheffe du département, on a essayé de canaliser les choses, d’avoir un plaidoyer commun", souligne Mounira Hassaballah.



La ministre se dit satisfaite de ces industries hôtelières qui sont opérationnelles et capables d’héberger des hôtes en cas de grands d'évènements.