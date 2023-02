Tchad : la ministre du Genre reçoit le rapport du mécanisme de participation des femmes au DNIS

La coordinatrice du mécanisme, Élise Loum, a expliqué que le rapport général du Dialogue, qui compte 39 pages, a été élaboré avec la participation de plus de 250 femmes représentant plus de 40 associations féminines. Au cours du mois qu'a duré le Dialogue, 266 femmes de différentes sensibilités ont participé de manière active et soutenue, démontrant ainsi leur engagement pour la réussite de l'événement.



Le mécanisme a joué un rôle important en réunissant et en orientant les femmes tout au long du processus du Dialogue pour faire entendre leur voix et prendre en compte leurs préoccupations. Le Mécanisme s'est appuyé sur des moyens juridiques, tant au niveau national qu'international, en utilisant notamment la Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies et les résolutions connexes, comme l'a détaillé Élise Loum.



Le rapport contient plusieurs recommandations, notamment la révision des arrêtés régissant le Mécanisme, la participation du Mécanisme aux instances décisionnelles, le renforcement des capacités des membres du mécanisme, la création et l'opérationnalisation des cellules provinciales, la vulgarisation des recommandations et résolutions du DNIS, ainsi que le suivi et l'évaluation des recommandations et résolutions du DNIS.