Tchad : la ministre du commerce visite les unités industrielles de Moundou

« Quand on reste dans un bureau, on ne peut pas voir la réalité », cette déclaration est celle de la ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion du secteur privé, Achta Djibrine Sy. C’était ce matin lors d’une visite qu’elle a rendu aux grandes unités de production de la ville de Moundou.



La ministre Achta Djibrine Sy a visité lundi matin la Coton Tchad de Moundou, les brasseries du Tchad et la Manufacture de cigarette du Tchad. Elle a échangé avec les responsables de ces différentes unités de production sur l’avancement des travaux et la gestion des ressources humaines. Elle également recueilli les doléances du personnel afin de les présenter à qui de droit.



A la Coton Tchad société nouvelle, la première responsable du département du commerce au Tchad, Achta Djibrine Sy est reçue par le secrétaire général, chargé du commerce, Ibrahim Maloum qui explique ce qui se passe exactement dans son secteur.



La ministre a relevé l'importance des ressources humaines. "Toute organisation repose sur des ressources humaines engagées et motivées. Je pense que les responsables de ce département particulier ont une lourde charge. Celle de combiner les intérêts de la Coton Tchad et les intérêts des employés", a-t-elle indiqué.



"Le Gouvernement, face à la crise de la filière coton, a cherché des solutions à travers la privatisation partielle", a expliqué la ministre.



"Nous voulons exécuter convenablement le protocole qui nous engage. (...) Sans oublier les cotonculteurs. Sans les cotonculteurs et cotoncultrices, nous ne serions pas ici. Nous devons avoir les idées claires sur la place du cotonculteur dans le développement du tissu économique du Tchad et dans la densification du tissu industriel", a ajouté Achta Djibrine Sy.



Elle s'est félicité de la réhabilitation progressive de toutes les usines par la Coton Tchad.



Pour la ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion du secteur privé, Achta Djibrine Sy, "on ne peut pas tout voir en restant au bureau."