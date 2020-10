Tchad : la ministre espagnole des Affaires étrangères reçue à la Présidence

La ministre espagnole des Affaires étrangères et présidente de l’Assemblée Générale de l’Alliance Sahel, Arancha Gonzales, a été reçu vendredi au Palais présidentiel. Elle s'est entretenue avec le chef de l'État Idriss Déby.



La rencontre a eu lieu en présence de quelques membres du Gouvernement dont le ministre des Affaires étrangères, Amine Abba Sidick, et le ministre de l'Économie, Dr. Issa Doubragne.



Au menu des échanges figurait le renforcement des relations de coopération bilatérale Tchad-Espagne et la situation sécuritaire dans l’espace Sahel notamment la lutte contre le terrorisme et les trafics de tout genre, précise la Présidence.



"Je suis venue pour écouter les priorités du Maréchal, du Tchad, par rapport aux besoins de développement économique et social de manière à ce que cette alliance puisse répondre aux besoins autour du Lac Tchad, aux besoins de développement économique, des avancements des droits des femmes, de l'entrepreneuriat des femmes, de l'éducation, de la santé et surtout de la sécurité", a déclaré Arancha Gonzales, ajoutant que le chef de l'État tchadien a été "très clair".



"On est en phase sur beaucoup de sujets", selon la ministre espagnole.



L’alliance Sahel dont Mme Arancha Gonzales assure la présidence de l’Assemblée Générale, est une plateforme de coopération internationale pour investir davantage et mieux au Sahel. Son objectif est la stabilisation et le développement global du Sahel par le financement des projets pour répondre aux défis sécuritaires, démographiques, économiques et sociaux.