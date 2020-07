Tchad : la ministre sortante Achta Djibrine Sy nommée à la Présidence

Le chef de l'État Idriss Déby a nommé ce jeudi, au terme du décret n° 1602, Madame Achta Djibrine Sy, au poste de conseillère à la Promotion Genre et à la Solidarité à la Présidence de la République.



Elle remplace Madame Ngarmbatina Odjimbeye Soukate qui est devenue la représentante résidente de la CEMAC au Tchad. Elle a été installée le 24 juillet dernier.



Madame Achta Djibrine Sy est la ministre sortante du Développement industriel, Commercial et de la Promotion du secteur privé. Elle a quitté le gouvernement suite au remaniement du 14 juillet 2020 et a été remplacée par Lamine Moustapha.