Tchad : la mise en œuvre du Plan de développement provincial du Kanem au cœur d'un atelier

Le général Asseif Mahamat Assouni, délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem, a présidé ce mercredi 09 avril 2025, la cérémonie d'ouverture de l'atelier d'appui au Comité Provincial d'Action (CPA) dans les locaux du Centre de Lecture et d'Animation Culturelle (CLAC) de Mao.



Cette rencontre de trois jours, qui se déroulera du 9 au 11 avril 2025, est dédiée à l'élaboration du Programme Annuel d'Investissement (PAI) 2025, outil essentiel pour la mise en œuvre du Plan de développement provincial.



L'initiative est le fruit d'une collaboration entre le ministère des Finances, du Budget, de l'Économie, du Plan et de la Coopération internationale et le ministère de l'Administration du territoire et de la Décentralisation, avec l'appui technique et financier de l'UNICEF. La cérémonie a vu la participation d'un parterre d'autorités administratives, militaires et traditionnelles de la province, ainsi que des représentants d'organisations nationales, internationales et de la société civile.



Au total, 52 participants prendront part aux travaux qui permettront de définir les priorités d'investissement pour la province du Kanem, dans le cadre de son plan de développement.