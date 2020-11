Tchad : "la mission est accomplie", se félicite Idriss Déby

Le chef de l'État Idriss Déby s'est félicité dimanche de la réussite des assises du 2ème Forum national inclusif et de la "qualité et de la valeur intrinsèque des actes qui ont été adoptés". Il s'est exprimé au cours de la cérémonie de clôture de l'évènement.



"Si notre défi, en organisant cette 2ème édition du Forum national inclusif, est de donner un souffle nouveau à la 4ème République, je peux affirmer avec force et conviction que la mission est accomplie", a-t-il déclaré.



Selon lui, "la réussite de ces assises est à mettre au crédit de chacun et chacune. Vous avez su transcender les clivages.

J'avoue que j'ai particulièrement apprécié l'atmosphère des échanges et débats qui a été parfaitement enveloppé, et l'esprit de citoyenneté responsable, le partage d'idées".



Selon Idriss Déby, ce sont des résolutions jugées capitales qui ont été adoptées. "En matière de réforme, je note certaines recommandations qui ont été mises à l'évidence, il s'agit notamment de la création de la vice-Présidence et du Sénat".



Le chef de l'État dit avoir pris note de la restauration du poste de Médiateur national, le recentrage des chefferies traditionnelles ou encore la suppression du serment confessionnel.



D'après Idriss Déby, la dimension confessionnelle a alimenté depuis deux ans des débats doctrinaux et politiciens. Il se félicite des décisions libres et indépendantes prises au Forum, et dénonce ceux qui ont pour sport favori la prévarication et le détournement.



Toutes les résolutions seront soigneusement étudiées par le gouvernement, selon le président. "Il ne reste plus qu'à relever le défi de la mise en oeuvre des actes et résolutions", dit-il.



"Une évaluation triennale et nécessaire pour faire le point sur les avancées et les éventuels écueils qui exigent des réponses adéquates", affirme le président.