Tchad : la mobilisation s'accentue contre le mariage précoce et les mutilations génitales

La ministre de la Femme, de la Petite enfance et de la Solidarité nationale, Djallal Ardjoune Khalil a présidé, ce vendredi 1er février 2019 à la Maison de la Femme du Tchad, la cérémonie de présentation de la feuille de route pour la lutte contre le mariage des enfants et les mutilations génitales féminines.



Le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers ont pour principal objectif de fixer des actions futures pour éliminer définitivement le mariage des enfants et les mutilations génitales féminines au Tchad.



La feuille de route élaborée est un document de neuf pages qui doit servir de cadre de mobilisation et de collaboration entre les acteurs pour leur engagement dans cette lutte.



Les femmes constituent 52% de la population tchadienne. L’autonomisation est une approche stratégique qui peut participer à l’atteinte de tous les objectifs de développement durable.



Le système des Nations Unies réitère son engagement et sa détermination à continuer la mobilisation sociale et la communication de proximité pour mettre fin au mariage des enfants et aux mutilations génitales féminines au Tchad.



La ministre de la Femme, de la Petite enfance et de la Solidarité nationale, DJallal Ardjoune Khalil salue l’engagement du système des Nations-Unies qui sert d’une institution d’interphase dans cette lutte et facilite les différentes actions qui seront réalisées dans le cadre dudit projet.



Le système des Nations-Unies et le ministère de la Femme, de la Petite enfance et de la Solidarité nationale ont signé un accord portant sur la mise en œuvre de cette feuille de route.