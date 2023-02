Tchad : la modernisation de l'agriculture et de l'élevage au centre d'un séminaire de haut niveau

Le directeur général de FAGACE, NGUETO TIRAÏNA YAMBAYE, a expliqué le bien-fondé de ce séminaire de haut niveau, qui est organisé par le pôle d'excellence technologique et universitaire du Sahel, sous la supervision du ministre d'État de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, ainsi que du ministre d'État du Développement agricole et de la Transformation avec l'appui de l'agence nationale de développement.



Organisé sous le thème : "Comment moderniser l'agriculture et l'élevage au Tchad ?", ce séminaire est d'une grande importance pour le Tchad, compte tenu du fait que 70% de sa population vit dans le milieu rural et exerce l'activité de l'agriculture et de l'élevage.



Le directeur souligne que la réduction de la pauvreté au Tchad doit passer en premier lieu par l'éradication de la faim, de la famine et de la malnutrition. Rendre le Tchad prospère signifie que les Tchadiens doivent manger à leur faim et que le Tchad puisse exporter de la nourriture plutôt que d'en importer.



Il ajoute que les solutions existent, et que leur rôle en tant que chercheurs universitaires est de réfléchir et de proposer des solutions au gouvernement, à la population et au secteur privé.



Le séminaire de haut niveau a pour objet spécifique d'amener les secteurs financiers et bancaires à contribuer au financement de l'économie rurale. Selon le directeur général de FAGACE, seulement 2% de crédits vont à l'agriculture et à l'élevage, ce qui est inacceptable. Il estime que le Tchad ne pourra jamais se développer si les banques tchadiennes et les institutions financières n'accompagnent pas le financement de l'agriculture et de l'élevage.



Le directeur général de FAGACE souhaite également qu'il y ait un secteur privé rural au Tchad. Il se demande pourquoi le secteur privé est seulement présent en ville. Le pays doit avoir autant de marchés ruraux pour que le bien-être ne soit pas seulement en ville, mais qu'il soit également dans le milieu rural.



Le séminaire de haut niveau se poursuivra pendant trois jours, et réunira des chercheurs universitaires, des ministères sectoriels, des banques et des institutions financières. Il est un premier pas vers la modernisation de l'agriculture et de l'élevage au Tchad.