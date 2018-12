Tchad : la modernisation du secteur de l'élevage pour la relance économique

Le ministère de l'Elevage et des Productions animales a tenu ce lundi 10 décembre à l'Hôtel la Résidence une réunion des partenaires techniques et financiers du sous-secteur de l'élevage. Les participants se sont penchés sur la modernisation de l'élevage et les projets prioritaires en vue de la relance économique.



Les cadres du ministère de l'Elevage et des Productions animales ont présenté un état des lieux aux partenaires, axé notamment sur les potentialités ; le pays compte une réserve de plus de 84 millions d'hectares de pâturages naturels, ce qui représente 65% de la superficie totale du pays.



"Au niveau des partenaires économiques et financiers, on était structurés de manière un peu différente. On a créé un groupe spécifique dans le domaine de l'élevage pour pouvoir organiser ces échanges et avoir des rencontres régulières avec le ministère qui sont très importantes dans ce cadre", a relevé le chef de la coopération de l'UE au Tchad, Arnaud Borchard.



D'après le ministre de l'Elevage et des Productions animales, Gayang Souare, son département a notamment retenu comme perspective globale "d'assurer une augmentation durable de la production animale afin d'améliorer et d'accroitre la contribution du sous-secteur élevage à la croissance des revenus des éleveurs les plus vulnérables et de l'économie nationale à la réduction de la pauvreté et de l'insécurité alimentaire".



Il a exhorté les participants à passer au peigne fin les priorités du ministère et à échanger largement sur le programme national de développement.