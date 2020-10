Tchad : la montée des eaux du fleuve Chari inquiète les habitants du 9e arrondissement

Le maire de la ville de N'Djamena, Oumar Boukar, a tenu la semaine dernière, une réunion d'urgence avec les autorités communales du 9ème arrondissement et le député de la circonscription administrative Mahamat Ibni Bichara, afin d'anticiper les conséquences sur les riverains d'une montées eaux du fleuve Chari.



Au cours de la rencontre, il a été décidé de la mise sur pied d'un comité de gestion de crise. En parallèle, les citoyens ont entamé la construction de barrages de fortunes afin de canaliser les eaux et frayer un passage.



Le maire Oumar Boukar s'est engagé a déployé les moyens nécessaires pour faire face à la situation. Séance tenante, une opération bénévole de collecte de fonds a permis de réunir plus d'un million de Fcfa.



La commune du 9ème arrondissement lance un appel au gouvernement pour appuyer les actions entamées.