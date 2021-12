Tchad : la mort d’un homme, abattu dans son véhicule, à l’origine de représailles

Un jeune, Nousradine Khamis Hassaballah, a été abattu dans son véhicule hier soir vers 18 heures, non loin de la pharmacie Béguinage à N’Djamena. Deux impacts de balle sont visibles sur le pare-brise du véhicule. Sa mort est à l’origine de l’attaque menée quelques heures après au domicile du directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS) et ex-ministre Ahmat Khazali Acyl.



Les auteurs de l'assassinat de Nousradine roulaient sur une moto mais n'ont pas pu être identifiés.



À l’origine des événements, la victime a fait l’objet d’un déguerpissement de son domicile au quartier « Amdjarass » sur la route de Farcha. Nousradine n’avait pas été indemnisé.



« Mon grand frère a été tué à cause d'un litige foncier. C'est sa maison qui a été prise pour remettre à la famille de l'ancienne première dame. Le problème a été porté au niveau de la justice, il a commencé à prendre une proportion inquiétante », explique Youssouf, petit frère de la victime , à Alwihda Info.



Nousradine « est sorti de la maison pour aller acheter un médicament à la pharmacie Eguini. Il ne l'a pas trouvé et il s'est dirigé vers la pharmacie béguinage où il a été tué dans les parages. Son cousin s'en est tiré indemne", a indiqué à Alwihda Info le petit frère de la victime, Youssouf.



Une vingtaine de véhicules des forces de l’ordre est toujours visible en fin d’après-midi dans le périmètre du domicile attaqué cette nuit. « C’est pour la sécurité que nous sommes là, pas pour autre chose », affirme un policier.



Une source au sein de l'ambassade de France Tchad dément formellement que l'ancienne première dame et ses deux frères auraient trouvé refuge dans ses locaux. "Ces personnes ne se trouvent pas dans l'ambassade de France au Tchad. C'est une pure invention", indique-t-elle.